أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أن "​مفرزة استقصاء الجنوب​ أوقفت في صيدا كل من: ر. ب. (1996)، م. ش. (1993) وضبطت بحوزتهما: 66 غ. من مادة ​حشيشة الكيف​ و 9 حبات ​كبتاغون​ وكمية من ​الماريجوانا​، بالاضافة الى دفترَي لفّ وكمية من الأكياس بعدّة أحجام ومبلغ مالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف شخصين بصيدا وضبط مواد مخدرة بحوزتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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