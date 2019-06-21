داود : موجودون كوزارة ثقافة لنشجع المهرجانات بدرجة اولى

أعلن ​وزير الثقافة​ الدكتور ​محمد داود داود​ ان "نحن موجودون كوزارة ثقافة لنشجع المهرجانات بدرجة اولى ، وبالنسبة لإزاحة الستارة عن اللوحة التكذارية لمنزل مارون ​النقاش​ هذا شيء يعنينا جدا كلبنانيين كونه أباً للمسرح اللبناني ويستحق ان نضيء على كل مرحلة من مراحل حياته خاصة وانه امضى وقتا من طفولته في هذا البيت، وبالتالي قد يتحول هذا المنزل مع الوقت الى مزار للمهتمين. ونحن ندعم هذه الخطوات ونباركها كوزارة ثقافة ودائما بجهود جبارة من السيدة ​بهية الحريري​ التي نشكرها ونشد على يدها ونقول لها اننا كوزارة ثقافة سنكون دائما شركاء لكم في كل النشاطات ". تخليداً لذكرى رائد المسرح اللبناني والعربي وابن ​مدينة صيدا​ مارون النقاش( مواليد صيدا ١٨١٧) ،

وقد جال داود ورئيسة ​لجنة التربية​ والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، بعد أزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية التي أعيد رفعها على منزل النقاش الكائن على الواجهة البحرية لمدينة صيدا القديمة قبالة قلعتها البحرية، جالا داخل "أوتيل القلعة" التراثي الذي يقع في المبنى نفسه برفقة السيدة ندى قدورة ممثلة اصحاب الفندق.