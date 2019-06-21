النشرة: القوة المشتركة الفلسطينية سلمت الجيش مطلوبا من اصحاب السوابق

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، بأن قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في ​مخيم عين الحلوة​، سلمت ​مخابرات الجيش اللبناني​ في صيدا عند الحاجز العسكري قبالة ​مستشفى صيدا الحكومي​، احد اصحاب السوابق المدعو (محمد. ع) بجرم سرقة محتويات ​سيارة​ خاصة كانت يركنها مالكها على الكورنيش البحري في صيدا.

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