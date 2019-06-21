أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​ في تصريح له أن "مشروع بلدية الخنشارة الذي يقضي بازالة المخالفات عن طريق عام البلدة والمدعوم من أكثرية أولاد المنطقة يجب أن ينفذ ومن دون تدخلات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: المطلوب هو ازالة المخالفات عن طريق عام الخنشارة من دون تدخلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.