لفت وزير المال علي حسن خليل في تصريح له خلال جلسة المال والموازنة إلى "اننا أنفقنا 16 مليار دولار من أصل 92 لغاية اليوم عبر مجلس الإنماء والإعمار"، متسائلا: "ماذا حققوا من الوظيفة الانمائية والاجتماعية؟ نعم نفذوا بنى تحتية كبيرة ولكن هل نقلت هذه لبنان من مكان إلى آخر وهل تمت تنمية المناطق؟".
وأكد أنه "يجب أن تكون هناك جهة تخطط وأخرى تنفذ وثالثة تراقب ولكن مجلس الإنماء والإعمار يجمع الثلاثة للأسف وهذا ما سأطرحه داخل الجلسة".
كانت هذه تفاصيل خبر خليل: مجلس الانماء والاعمار يجمع للاسف جهات التخطيط والتنفيذ والرقابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.