خليل: مجلس الانماء والاعمار يجمع للاسف جهات التخطيط والتنفيذ والرقابة

لفت وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له خلال جلسة المال والموازنة إلى "اننا أنفقنا 16 مليار ​دولار​ من أصل 92 لغاية اليوم عبر ​مجلس الإنماء والإعمار​"، متسائلا: "ماذا حققوا من الوظيفة الانمائية والاجتماعية؟ نعم نفذوا بنى تحتية كبيرة ولكن هل نقلت هذه ​لبنان​ من مكان إلى آخر وهل تمت تنمية المناطق؟".

وأكد أنه "يجب أن تكون هناك جهة تخطط وأخرى تنفذ وثالثة تراقب ولكن مجلس الإنماء والإعمار يجمع الثلاثة للأسف وهذا ما سأطرحه داخل الجلسة".