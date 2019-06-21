أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري ​بسام طليس​ أن "الحديث عن وضع لوحات في التداول جدي ويبحث بمسؤولية على قاعدة الحاجة والعرض والطلب، وبما يؤمن فرص عمل جديدة للبنانيين ويضع حدا للمخالفات والتعدي الحاصل على القطاع بكل فئاته".

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كانت هذه تفاصيل خبر طليس: مشروع وضع لوحات عمومية في التداول يبحث على قاعدة العرض والطلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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