الجيش: تخريج دورة تدخل 36 في مدرسة القوات الخاصة حامات

أعلنت ​قيادة الجيش​ عن "اقامة حفل تخريج دورة تدخل "36" التي حملت اسم الرقيب الشهيد خضر غيه في مدرسة ​القوات​ الخاصة - حامات". وفي كلمة له اشار ممثل قائد الجيش العميد الركن فادي مخول إلى "أهمية ​الدورة​ في تدريب العناصر على القتال في الأماكن المبنية وعمليات حفظ ​الأمن​ في القرى والمدن، ونوّه بجهود المدرّبين، مستذكراً تضحيات الرقيب الشهيد غيه وإخلاصه المطلق للجيش والوطن".

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