MTV: عدوان طالب خلال جلسة لجنة المال بأن يُلحظ المبلغ المالي المطلوب لإنجاز مستشفى دير القمر

علمت قناة الـ"MTV" أن "رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ النائب ​جورج عدوان​ طالب خلال جلسة ​لجنة المال والموازنة​ المسائية بأن يُلحظ المبلغ المالي المطلوب لإنجاز ​مستشفى​ ​دير القمر​". كما علمت ان "هناك اتجاها في لجنة المال والموازنة الى تأجيل البت بموازنة مجلس الانماء والاعمار إلى اجتماع آخر".

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