تيننتي: الوضع على طول الخط الأزرق يحافظ على هدوئه

أكد المتحدث باسم "​اليونيفيل​" ​أندريا تيننتي​ أن "اليونيفيل تطلب أن يكون أي نشاط بالقرب من ​الخط الأزرق​ منسقًا بشكل مسبق لتجنب أي سوء فهم وتقليل التوتر ومنع الحوادث والحفاظ على الهدوء في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "ترتيبات اليونيفيل في مجالي الارتباط والتنسيق تحت تصرف الجهات في أي وقت من الأوقات، وتتواصل قيادتها مع الجهات بشكل مستمر".

ولفت إلى أن "حرية حركة اليونيفيل الكاملة هي جزء لا يتجزأ من التنفيذ الفعال لمهامنا بموجب قرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701، ويتعين على الجهات ضمان سلامة وأمن وحرية حركة جنود اليونيفيل"، منهًا بأن "الوضع على طول الخط الأزرق، وفي منطقة عمليات اليونيفيل، يحافظ على هدوئه، وجنود اليونيفيل البالغ عددهم أكثر من 10400 جندي حفظ سلام من 43 دولة يواصلون، بالتنسيق مع ​القوات المسلحة​ اللبنانية، تنفيذ أنشطتهم التي تبلغ أكثر من 450 نشاطا يوميا في مراقبة وقف الأعمال العدائية والحفاظ على الهدوء".