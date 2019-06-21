واشنطن بوست: سلطات أميركا ستطلق حملة لترحيل المهاجرين غير القانونيين فجر الأحد

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية بأن "سلطات ​الهجرة​ الأميركية ستشن حملة على أسر ​المهاجرين​ غير القانونيين فجر الأحد 23 حزيران"، مشيرةً إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وجه هيئة الهجرة و​الجمارك​ بإطلاق حملة واسعة النطاق تهدف إلى ترحيل مهاجرين غير شرعيين".

وأوضحت أن "الحملة ستستهدف نحو 2000 أسرة صدرت بحق أفرادها قرارات الترحيل في نحو 10 من المدن الاميركية الكبرى، بما فيها هيوستون و​شيكاغو​ وميامي و​لوس أنجلوس​".