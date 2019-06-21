أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية بأن "سلطات الهجرة الأميركية ستشن حملة على أسر المهاجرين غير القانونيين فجر الأحد 23 حزيران"، مشيرةً إلى أن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب وجه هيئة الهجرة والجمارك بإطلاق حملة واسعة النطاق تهدف إلى ترحيل مهاجرين غير شرعيين".
وأوضحت أن "الحملة ستستهدف نحو 2000 أسرة صدرت بحق أفرادها قرارات الترحيل في نحو 10 من المدن الاميركية الكبرى، بما فيها هيوستون وشيكاغو وميامي ولوس أنجلوس".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: سلطات أميركا ستطلق حملة لترحيل المهاجرين غير القانونيين فجر الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.