وفاة الرئيس القبرصي السابق ديمتريس خريستوفياس

توفي الرئيس القبرصي السابق ​ديمتريس خريستوفياس​ عن 72 عاماً. وفي بيان له اشار الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى انه "تبلغت بحزن كبير نبأ وفاة ديمتريس خريستوفياس، وكان نهجانا مختلفين تماماً لسنوات لكن دائماً من أجل مصلحة البلد".

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