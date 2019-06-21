أكدت ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" أن "أي هجوم ​إيران​ي على أي ​طائرة​ تحلق في الأجواء الدولية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة"، مشيرةً إلى أن "​القوات​ الأميركية لديها قدرة عسكرية كبيرة ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة"، لافتةً إلى أن "​الولايات المتحدة​ لا تسعى لخوض حرب مع إيران لكنها مستعدة للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: لا نسعى لخوض حرب مع إيران ولكن على استعداد للدفاع عن قواتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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