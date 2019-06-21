وزير روسي: قد يتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي العام المقبل

أعلن وزير ​الصناعة​ والتجارة الروسي ​دينيس مانتوروف​ أنه "قد يتم توقيع اتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي العام المقبل".

يذكر أنه تم عقد المرحلة الأولى من المفاوضات حول إبرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد في كانون الثاني 2019، وستوفر الاتفاقية فرصا جديدة لتطوير وتبسيط التجارة بين الجهتين.