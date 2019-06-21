أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أنه "قد يتم توقيع اتفاقية حول إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي العام المقبل".
يذكر أنه تم عقد المرحلة الأولى من المفاوضات حول إبرام اتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد في كانون الثاني 2019، وستوفر الاتفاقية فرصا جديدة لتطوير وتبسيط التجارة بين الجهتين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير روسي: قد يتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي العام المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.