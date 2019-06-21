خارجية السعودية دانت تفجير بغداد: نقف جانب العراق ضد الإرهاب والتطرف

دانت ​وزارة الخارجية السعودية​ "التفجير ​الإرهاب​ي الذي وقع في العاصمة ​العراق​ية ​بغداد​، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى"، مؤكدةً "وقوف السعودية إلى جانب العراق ضد الإرهاب والتطرف".

وكانت شرطة بغداد قد أعلنت عن "مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين في هجوم انتحاري استهدف حسينية للشيعة بالعاصمة بغداد"، موضحةً أن "الهجوم الذي نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، استهدف حسينية للمصلين ​الشيعة​ في منطقة البلديات شرقي بغداد".