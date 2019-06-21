شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاميرون يصل مطار القاهرة للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، منتخب الكاميرون، وتم إنهاء الإجراءات عبر صالة (٤) التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة فى هذا الحدث الرياضي الأبرز فى أفريقيا، وذلك استعدادًا لـ كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر. ‌ استقبل البعثة فور وصولها، اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء وشركة مصر للطيران، لتسهيل إجراءات وصولهم. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Advertisements ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

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