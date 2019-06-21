شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تستهدف استكمال المشروع القومى لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قطاع الكهرباء، الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل كما تعتبر مسألة حاسمة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى، وتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبى.

وتضمنت خطة العام المالى الجديد 2019/2020، حسب تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عددا من المشروعات الحيوية فى الجهات التابعة لقطاع الكهرباء، في مقدمتها ما تتعلق بالديوان العام لوزارة الكهرباء، وتتمثل في المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية حيث يهدف هذا المشروع إلى تحويل مسارات الخطوط الهوائية (2481 كم خط هوائي) والتي تمر أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وتشمل المشروعات بالديوان العام للوزارة، مشروعات استراتيجية تتضمن استكمال أعمال الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيق، والبدء في أعمال المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة محولات مطوبس جهد 220 / 66 / 11 كيلوفولت، واستكمال أعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الاستراتيجية، واستكمال أعمال زيادة القدرة وإحلال وتجديد وتوصيل التغذية الكهربائية لبعض القواعد الجوية والمطارات العسكرية، واستكمال أعمال التغذية الكهربائية لبعض المطارات ذات الاستخدام المشترك، واستكمال توصيل التغذية الكهربائية لبعض المواقع العسكرية طبقًا لأولويات وزارة الدفاع.

وتتضمن المشروعات، مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء ويضم، استكمال أعمال إنشاء الخط الكهربائي مزدوج الدائرة شرق العوينات / بلاط جهد 220 ك. ف بطول حوالي 400 كم، استكمال أعمال التغذية الكهربائية لعدد ( 5 ) قطع زراعية بإجمالي مساحة 50 ألف فدان بمنطقة جبل الكامل بشرق العوينات.