شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله: الحصار الدولى على إيران سيزداد خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، أن الحصار الدولى على إيران سيزداد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع من إيران أن تزيد من مشاكساتها عبر وكلائها.

وقال الكاتب الكويتى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": مهلة ترامب لإيران إسبوعين بعدها سيزداد الحصار علي إيران لحد الاختناق وسيساعد الشعب الايراني دوليآ إذا ما أراد التخلص من نظامه المارق كما يوصف دوليآ.

وتابع أحمد الجار الله: من المتوقع من إيران أن تزيد من مشاكساتها عبر وكلاءها لكن علاج ذالك سيكون بحكمه متفق عليها دوليآ.

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