شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج بنقابة الصحفيين بغرامة 400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح نقابة الصحفيين، باب الاشتراك في مشروع العلاج، للحاصلين على عضوية النقابة بجلسة القيد الأخيرة، لمدة 15 يوما، بداية من غدا السبت 22 يونيو حتى الثلاثاء 9 يوليو.
كما قررت النقابة فتح باب الاشتراك للأعضاء، الذين تخلفوا عن مواعيد الاشتراك السنوية، وللراغبين في إضافة أفراد من الأسرة، بغرامة قدرها 400 جنيه، وذلك لمدة أسبوع من غدا السبت 22 يونيه إلى الخميس 27 يونيه.
يذكر أن الأوراق المطلوبة هى صورة كارنيه النقابة وسداد اشتراك النقابة للعام الحالى وصورة فوتوغرافية لكل عضو"عدا الأطفال أقل من عامين" ومستندات إثبات قرابة الأعضاء الفرعيين للعضو الأصلى وصورة كارنيه المدرسة أو الكلية لمن هم فى الدراسة من البنين 18 عاما فأكثر وصورة شهادة المعاش للأرملة ورسوم الاشتراك.
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