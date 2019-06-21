رويترز: إجلاء متعاقدين أمريكيين من العراق بسبب تهديدات أمنية محتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
ذكرت وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة تخطط حاليًا لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة عسكرية في العراق بسبب تهديدات أمنية محتملة.
وتابعت الوكالة، حسبما ذكرت العربية، أن إجلاء المتعاقدين الأمريكيين من قاعدة "بلد" الجوية في العراق سيتم قريبا،وعلى مرحلتين.
وأشارت الوكالة، إلى أن المتعاقدين الأمريكيين الذين سيتم إجلاؤهم من العراق يتبعون لشركتي "لوكهيد مارتن"و"ساليبورت".
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