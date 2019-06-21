عمرو أديب عن افتتاح أمم إفريقيا: "حفل مبهر ومُشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتنظيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، قائلًا: "إنجاز عظيم.. وحفل مبهر ومشرف يضاهى الفعاليات العالمية".
وأبدى أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، بالغ سعادته وشعوره بالفخر الشديد بالشكل الذي خرج به حفل افتتاح البطولة الإفريقية.
وتابع: "الشعب ده لما يحط دماغه في حاجة لازم يبدع فيها، كل الإنجاز ده اتعمل في وقت قياسي خلال حوالي 3 شهور لكنه خرج بشكل عظيم".
وانطلقت اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد حفل الافتتاح مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية بعنوان "متجمعين" للفنان حكيم.
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