بالصور: فرحة مواطني جنوب سيناء بعد هدف ترزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:
سادت حالة من الفرحة بين مواطني جنوب سيناء، على المقاهي وداخل مراكز الشباب عقب الهدف الذي أحرزه محمود حسن ترزيجيه لاعب منتخب مصر، في الدقيقة 41 عن طريق تسديدة له، أثناء مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الزيمبابوي.
وقال محمود عبدالعزيز أحد شباب مدينة الطور، إن الهدف بداية موفقة وحافز قوي للفريق المصري، لمواصلة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019.
وتوافد الآلاف في محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الجمعة، على مراكز الشباب في جميع المدن لمشاهدة مباراة كرة القدم بين فريقي مصر وزيمبابوي.
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