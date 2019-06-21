بالصور- إقبال بالآلاف على مشاهدة أولى مباريات أمم أفريقيا في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شهدت مقاهي ومراكز شباب محافظة الشرقية، اليوم الجمعة، وخاصة الأماكن المخصصة لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا بنادي الصفوة بمدينة العاشر من رمضان إقبال كثيف من الجماهير لمتابعة أولى المباريات.

وأعلن المهندس عادل إسماعيل حمادة، رئيس نادي الصفوه الرياضي، تخصيص 3 أماكن بالنادي وتجهيزهم بشاشات عرض كبيرة و6 آلاف كرسي، حتى يتمكن الأعضاء من مشاهدة المبارة.

وقال وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه جرى تجهيز 572 مركز شباب بقرى ومراكز المحافظة، لبث جميع مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019، بالمجان عبر شاشات عملاقة.

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