مصرع شخص وإصابة ابنه في حادث تصادم بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

لقي شخص مصرعه وأصيب ابنه، في تصادم بين سيارة ملاكي وموتوسيكل على طريق رأس الخليج بمركز شربين.

وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شربين، بوقوع حادث تصادم على طريق قرية رأس الخليج.

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انتقل ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم محمد حسن الأرضي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب شادي الغزالي، إلى موقع الحادث وتبين مصرع "حسين محمد أحمد" 35 سنة، من قرية رأس الخليج، سائق الموتوسيكل وإصابة ابنه "أحمد" 17 سنة.

ونقلن الجثة إلى مشرحة شربين والمصاب إلى مستشفى شربين المركزي.

وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل، وجرى التحفظ على السيارة في قسم شرطة شربين،

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.