بالأسماء- إصابة 3 في انقلاب 3 دراجات نارية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الجمعة، في انقلاب 3 دراجات نارية بمركزي بلاط والفرافرة في الوادي الجديد.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين في حوادث مرورية لمستشفى الداخلة العام والفرافرة المركزي.

تبين انقلاب دراجة نارية بمركز بلاط أسفر عن إصابة "ناجي محمد فراج" 37 سنة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، و"عبده إبراهيم عبدالوهاب" 23 سنة، بكدمات وجروح وسحجات متفرقة في الجسم، و"السيد مصطفى الداودي" 23 سنة، في انقلاب دراجة نارية بقرية أبو الهول التابعة لمركز الفرافرة، بكدمات وجروح متفرقة في الجسم.

وجرى نقلهما إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحوادث، وجاري إخطار النيابة العامة للتحقيق.