ترامب يؤكد أنه ألغى الضربات على إيران "قبل عشر دقائق" من موعدها المقرّر

وكالات- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، الجمعة 21 جوان 2019، أنه "ليس مستعجلا" للرد عسكريا على إيران، مؤكدا أنه الغى في اللحظات الأخيرة ضربات ضدها ليل الخميس لأنه يريد تجنب وقوع العديد من الضحايا كما رأى أنها ستكون ردا مفرطا.

وفي سلسلة من تغريداته الصباحية، قال ترامب إنه ألغى الضربات التي كان من المفترض أن تستهدف ثلاثة مواقع قبل "10 دقائق" من موعد شنها، زاعما أنه تم إبلاغه أنها ستؤدي إلى مقتل "150 شخصا" وقرر أن ذلك سيكون ردا مفرطا على اسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة.