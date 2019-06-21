إستقالة رئيس برلمان جورجيا بعد إحتجاجاتٍ أسفرت عن إصابة 240 شخصًا

وكالات- إستقال رئيس البرلمان الجورجي، إيراكلي كوباكيدزي، من منصبه اليوم، الجمعة 21 جوان 2019، عقب إحتجاجات فجر اليوم خلفت 240 مصابا في تلك الجمهورية السوفيتية السابقة.

وذكرت شبكة التلفزيون الرسمية "فيرست شانيل": "جاء الإعلان عقب اجتماع لقيادة حزب الحلم الجورجي".

وشغل كوباكيدزي منصب رئيس للبرلمان منذ قرابة ثلاث سنوات.

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وكان المتظاهرون في العاصمة تبليسي حاولوا اقتحام مبنى البرلمان مساء أمس الخميس، مطالبين باستقالة كوباكيدزي، وسط زيارة مثيرة للجدل يقوم بها وفد من روسيا المجاورة.

يشار إلى أن المشاعر المناهضة لروسيا قوية للغاية في جورجيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة، حيث تثير القوى السياسية مخاوف من استعادة روسيا نفوذها في البلاد.