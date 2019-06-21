أمير الكويت يؤكد حرصه على إعادة إعمار العراق

أكد الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، حرص بلاده على دعم وتمكين العراق من تجاوز تداعيات ما تعرض له من أعمال إرهابية وإعادة إعماره.
وأكد أمير الكويت أن زيارته للعراق تمثل فرصة لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وحسمالملفات العالقة بينهما، مشيراً إلى أنها تأتى تتويجاً للعلاقات الوطيدة مع العراق حيث تؤمن الكويت بأهمية أن ينعم العراق بالأمن والاستقرار.
وكان الشيخ صباح الأحمد قد غادر بغداد بعد زيارة رسمية تعد
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