أمير الكويت يؤكد حرصه على إعادة إعمار العراق

أكد الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، حرص بلاده على دعم وتمكين العراق من تجاوز تداعيات ما تعرض له من أعمال إرهابية وإعادة إعماره.

وأكد أمير الكويت أن زيارته للعراق تمثل فرصة لبحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وحسم

الملفات العالقة بينهما، مشيراً إلى أنها تأتى تتويجاً للعلاقات الوطيدة مع العراق حيث تؤمن الكويت بأهمية أن ينعم العراق بالأمن والاستقرار.

وكان الشيخ صباح الأحمد قد غادر بغداد بعد زيارة رسمية تعد

الأولى منذ مارس ٢٠١٢ استقبله خلالها الرئيس العراقى برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالمهدى ورئيس البرلمان محمد الحلبوسى، وجرى بحث آخر التطورات السياسية فى المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب فى صالح استقرارها، فضلًا عن مساهمة الكويت فى عمليات إعمار العراق، والعلاقات بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبى طموح الشعبين.