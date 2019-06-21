مفاجأة سارة للمرأة الكويتية.. راتب للمرأة بدون عمل

أعلنت مصادر مطلعة بحكومة الكويت، إجراء دراسة حول منح السيدات راتبًا كاملًا خلال مكوثهن فى المنزل، دون الحاجة إلى عمل.
وحظى المقترح بإعجاب العديد من نواب البرلمان الكويتى، ما دفع الجهات المعنية بالحكومة بوضع مجموعة من القواعد والشروط،الخاص بمنح المرأة المتزوجة راتب، دون عمل.
وتتضمن القواعد التى ذكرتها المصادر، ما يلى:
السماح للمرأة بالاختيار بين تقاضيها راتباً بدون عمل، أو استمرارها فى وظيفتها. لا يسمح للمرأة التى تتقاضى
وبدأت الحكومة الكويتية فى دراسة ذلك القرار، بهدف مساعدة المرأة على رعاية أبنائها وزوجها، ما يسهم فى تقليل نسب الطلاق.
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