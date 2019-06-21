بوتين يوقع مرسوما بحظر الرحلات الجوية إلى جورجيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل. وأعلن المكتب الصحفي للكرملين حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/، أن الرئيس الروسي وقع المرسوم "حول إجراءات Advertisements محددة لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من أعمال إجرامية وأخرى مخالفة للقانون" الذي يحظر على شركات الطيران نقل المواطنين من روسيا إلى جورجيا. محددة لضمان الأمن القومي لروسيا الاتحادية وحماية المواطنين الروس من أعمال إجرامية وأخرى مخالفة للقانون" الذي يحظر على شركات الطيران نقل المواطنين من روسيا إلى جورجيا.

وكلف الرئيس بوتين الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان عودة المواطنين الموجودين على أراضي جورجيا بشكل مؤقت وأمتعتهم، وضمان تنفيذ الإجراءات الضرورية لتطبيق هذا المرسوم.

كما كلف وزارة الخارجية بأن تنسق مع السلطات الجورجية الخطوات لضمان أمن المواطنين الروس وعودتهم إلى الوطن.

وأوصى المرسوم الرئاسي الشركات السياحية بتجنب بيع التذاكر وتنظيم الرحلات إلى جورجيا خلال فترة سريان المرسوم.

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