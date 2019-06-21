قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر
وأضاف مانتوروف، في تصريح اليوم الجمعة، :" لقد التقيت بزميلي وزير الصناعة المصري المهندس عمرو نصار على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي (الشهر الماضي)، أعتقد أنه فيالعام المقبل هناك فرصة لإكمال العمل والتوقيع على اتفاق بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن في وقت سابق أن المباحثات حول منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر
يُذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تأسس على أساس الاتحاد الجمركي والفضاء الاقتصادي الموحد، ويعمل منذ الأول من يناير 2015، ويضم حاليا: أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وروسيا، وقيرغيزستان، كما أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وقع في مايو الماضي اتفاقية حول إنشاء منطقة تجارة حرة مع فيتنام.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير روسي: مصر والاتحاد الأوراسي قد يبرمان اتفاقية المنطقة الحرة العام القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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