50 طنا من التمور لألبانيا وإغاثة المتضررين من السيول باليمن

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية إلى جمهورية ألبانيا المتضمنة 50 طنًا من التمور.

حضر التسليم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف، ونائب رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا لاورين لولي، وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق من المركز.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

120 أسرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع المنصرم 120 سلة غذائية للنازحين المتضررين من السيول في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.

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وأوضح رئيس وحدة النازحين بعدن عبده مهذب، أن مركز الملك سلمان للإغاثة منذ الوهلة الأولى وهو يعمل لمساعدة المتضررين من النازحين في مخيمات عدن ولحج جراء الأمطار التي هطلت مؤخرا، مضيفا أن السلال الغذائية التي وزعت تشمل 120 أسرة كجزء من احتياجات النازحين.

سلال غذائية

قدم مركز الملك سلمان 204 سلال غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 1224 فردًا، كما وزع المركز 240 كرتونًا من السلال الغذائية في مناطق «قشره» و «قطانه» و «علامة» و «غبة» بمديرية «حديبو» في محافظة سقطرى، استفاد منها 230 أسرة.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 650 كرتونًا من التمور للمتضررين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استفاد منها 650 أسرة. وجرى توزيع 350 كرتونًا في حارة الجهد .