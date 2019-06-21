تسليم جوائز الملك عبدالعزيز البحثية بالقاهرة

أقام المجلس العربي للطفولة والتنمية بحضور رئيس المجلس العربي الأمير عبدالعزيز بن طلال، احتفالية بالقاهرة، لتسليم جوائز الفائزين بالدورة الأولى لـ«جائزة الملك عبدالعزيز البحثية في مجال الطفولة والتنمية في دوت الخليج العربي» وموضوعها «التنشئة على المواطنة».

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن طلال عن سعادته بتسليم الجوائز للفائزين في الدورة الأولى للجائزة التي بادر بتأسيسها واختار اسمها مؤسس المجلس العربي للطفولة والتنمية الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وأوضح أنه تنافسَ أكثر من 87 بحثًا قدمها 108 باحثين من 11 دولة عربية على الجائزة، وهو ما يعكس اهتماماً عربياً بهذه القضية المهمة، مؤكدًا أن النجاح ليس في اختيار البحوث الفائزة فقط بل فيما أحدثته هذه الجائزة من حراك علمي ومجتمعي تجاه واحدة من أبرز قضايا التنشئة التي تمثل المواطنة إحدى ركائزها الأساسية.

توجه إستراتيجي

بين الأمير عبدالعزيز بن طلال أن الهدف من الجائزة البحثية هو تعميق ثقافة حقوق الطفل عبر إثراء البحث العلمي في مجال تنمية الطفولة والمشاركة المجتمعية، بما يحقق توفير الحماية الاجتماعية وحماية حقوق الطفل في دوت الخليج العربي بما في ذلك الحق في المشاركة والمواطنة، وتشجيع الباحثين المبدعين وتحفيزهم على العطاء في المجال البحثي المرتبط بقضايا الطفولة والتنمية.

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وأعلن عن موضوع الدورة الثانية من الجائزة ليكون «تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة» وهو الموضوع الذي تم اختياره ليكون توجهًا إستراتيجيًا للمجلس في الفترة المقبلة إدراكا بأن هذه الثورة الصناعية قادمة لا محالة وعلينا أن نكون مهيئين لها.

حوار مفتوح

جرى خلال الحفل حوار مفتوح، شارك فيه الأمير عبدالعزيز بن طلال، وعضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة أستاذ القانون الدولي الدكتور مفيد شهاب، والمدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» ناصر القحطاني، وأمين المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي، تناول بحث مفهوم ومحددات تنشئة الطفل على المواطنة، وأنه من المهم غرس مفهوم المواطنة والدولة الوطنية لدى النشء، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولها.

واستذكر المشاركون في الحوار الدور الكبير الذي قام به مؤسس المجلس العربي للطفولة والتنمية الراحل الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، لنشر الوعي بقضايا الطفولة والتنمية، وأهمية قيام الدول والمجتمعات العربية بمبادرات تهدف إلى تطوير الإنسان الذي يمثل الهدف النهائي لها.