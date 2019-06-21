خالد بن سلمان: المملكة تدعم العقوبات الصارمة على طهران

قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أمس، إنه بحث مع المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، بريان هوك، جهود التصدي لتهديد إيران لأمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن المملكة تدعم عقوبات أميركا الصارمة على إيران، بسبب أعمالها الإرهابية.

وأضاف في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر"، باللغتين العربية والإنجليزية: "سعدت بلقاء السيد بريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

الوضع في اليمن

وذكر أنه "تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأميركي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة".

وقال: "بحثت مع المبعوث الأميركي الخاص ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني".

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بحث العلاقات الثنائية

وكان الأمير خالد بن سلمان، قد التقى المبعوث الأميركي الخاص لإيران، أمس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة.

يذكر أن وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أكد، أول من أمس، أنه إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى رد فعل "قوي جدا جدا"، موضحا أن "السعودية تتشاور مع الحلفاء لتأمين الممرات المائية، وتبحث في خيارات متعددة"، مشيراً إلى أن "اعتداءات إيران على طريق الملاحة البحرية تؤثر على العالم".