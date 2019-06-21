ولي العهد وترمب يبحثان التهديد الإيراني

الذي قال في بيان إن «ترمب وولي العهد ناقشا دور السعودية الكبير في ضمان استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط العالمية. كما بحثا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي للنظام الإيراني». تفاصيل ص4،3
بيان أميركي
السعودية ضمانة كبيرة لاستقرار الشرق الأوسط
المملكة مؤثرة في استقرار سوق النفط العالمية
السلوك التصعيدي لإيران يشكل تهديدا جديا
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