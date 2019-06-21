ولي العهد وترمب يبحثان التهديد الإيراني

تلقى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، بحثا خلاله التهديد الذي تمثله إيران في المنطقة والعالم، وذلك حسب ما كشفه البيت الأبيض. الذي قال في بيان إن «ترمب وولي العهد ناقشا دور السعودية الكبير في ضمان استقرار الشرق الأوسط وسوق النفط العالمية. كما بحثا التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي للنظام الإيراني». تفاصيل ص4،3 بيان أميركي السعودية ضمانة كبيرة لاستقرار الشرق الأوسط المملكة مؤثرة في استقرار سوق النفط العالمية السلوك التصعيدي لإيران يشكل تهديدا جديا



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