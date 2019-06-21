وأورد مصدر آخر أن الاجتماع سيعقد بعد ظهر الاثنين. وفي 13 يونيو، تعرضت ناقلتا نفط لهجوم في بحر عمان بعد شهر من عمليات تخريب استهدفت أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط قبالة الإمارات. والخميس، أسقطت إيران طائرة أميركية مسيرة متهمة الولايات المتحدة بانتهاك مجالها الجوي، لكن واشنطن نفت ذلك وأكدت أن الطائرة كانت تحلق في الأجواء الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.