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واشنطن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن

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طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، بعد غد، لبحث التطورات الأخيرة المتصلة بإيران في الخليج، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية أمس. وقال أحد هذه المصادر، إن واشنطن طلبت إجراء مباحثات بين الدول الـ15 الأعضاء في المجلس حول «آخر التطورات المتصلة بإيران والحوادث الأخيرة التي تعرضت لها ناقلات نفط».

وأورد مصدر آخر أن الاجتماع سيعقد بعد ظهر الاثنين. وفي 13 يونيو، تعرضت ناقلتا نفط لهجوم في بحر عمان بعد شهر من عمليات تخريب استهدفت أربع سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط قبالة الإمارات. والخميس، أسقطت إيران طائرة أميركية مسيرة متهمة الولايات المتحدة بانتهاك مجالها الجوي، لكن واشنطن نفت ذلك وأكدت أن الطائرة كانت تحلق في الأجواء الدولية.


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