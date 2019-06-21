"التحالف" يحبط عمليات إرهابية لـ"الحوثيين" بقوارب مفخخة

عقيل الحلالي (صنعاء)

شن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، أمس الجمعة، غارات جوية على أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران في شمال محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، وذلك في عملية استهداف نوعية هدفت إلى إحباط أعمال إرهابية وشيكة من قبل الميليشيا الحوثية باستخدام قوارب مفخخة. وصرّح المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر الجمعة «عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع لميليشيا الحوثية الإرهابية، تمثل خطراً يهدد الأمن الإقليمي والدولي»، موضحاً أن الأهداف «شملت خمسة زوارق مفخخة ومسيّرة عن بعد تم تجهيزها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر».

وأضاف أن «الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار، وكذلك القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد في انتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة» الذي يسري منذ 18 ديسمبر، لافتاً أيضاً إلى أن الميليشيا الإرهابية «تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقرات لأنشطتها الإرهابية واتخاذ المدنيين كدروع بشرية».

وأوضح العقيد المالكي أن «هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية مرتبطة بتكتيكات الحرس الثوري الإيراني، تم نقلها من خلال خبرائه وعناصره الداعمة للميليشيا الحوثية، التي تمثل وكلاء إيران بالمنطقة»، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف «لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب».

والعملية الجوية النوعية للتحالف العربي هو الأولى ضد أهداف عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة. وذكرت مصادر محلية في الحديدة أن الضربات الجوية للتحالف دمرت القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد بشكل كامل ما أدى لاشتعال النيران وتصاعد أعمدة الدخان في عرض البحر في المنطقة الواقعة بين ميناءي الحديدة والصليف. وأفاد مصدر محلي «الاتحاد» بأن غارات جوية أخرى للتحالف استهدفت في وقت مبكّر الجمعة مواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي في مديريتي الضحي والزيدية المتجاورتين شمال المحافظة بالقرب من مديرية الصليف، حيث ميناءي الصليف ورأس عيسى الخاضعين لسيطرة الميليشيات الانقلابية.

وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، إن ميليشيات الحوثي تستغل الهدنة الإنسانية في الحديدة في الحصول على أسلحة إيرانية نوعية عبر موانئ المحافظة، لافتاً إلى أن سفينة إيرانية عسكرية توجد في عرض البحر الأحمر بحجة تنفيذ مهام تجارية، لكنها تقوم بإمداد الحوثيين بالأسلحة.

وشدد المسؤول المحلي، في تغريدة على «تويتر» صباح أمس الجمعة، على ضرورة استكمال عملية تحرير محافظة الحديدة وموانئها من أيدي الميليشيات الحوثية، وقال إن تحرير هذه المحافظة الاستراتيجية «سيغير المعادلة تماماً على أرض الواقع، ويقطع الدعم الإيراني المستمر عبر هذه الموانئ (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى)، والذي بات يهدد أمن واستقرار المنطقة».

وأوقف اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين العمليات العسكرية في الحديدة بعدما باتت القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف على بعد أربعة كيلومترات من الميناء الرئيس. وواصلت ميليشيات الحوثي، أمس، خروقاتها النارية لاتفاق السلام في محافظة الحديدة، وشنت هجمات عسكرية على مواقع ومناطق محررة في المدينة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس. وصدت القوات المشتركة بقيادة ألوية العمالقة، فجر الجمعة، هجوماً واسعاً شنته ميليشيا الحوثي على مواقع تابعة للقوات المشتركة شرقي مدينة الحديدة، وهو ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. كما صدت قوات العمالقة هجوماً جديداً للميليشيات الحوثية على منطقة الجبلية الاستراتيجية في مديرية التحيتا الساحلية جنوب محافظة الحديدة، حيث كثف الحوثيون إطلاق القذائف المدفعية والصاروخية على مواقع عسكرية وتجمعات سكنية في مديريتي التحيتا وحيس.

وقال سكان إن ميليشيا الحوثي استهدفت، الجمعة، طرقات عامة في التحيتا وحيس، وأطلقت قذائفها على مزارع ومنازل المواطنين في المديريتين. وذكر عدد من الأهالي في حيس أن مسلحين حوثيين أقدموا على قتل مواطن مدني كان يقود حافلته الخاصة، وأوقفته الميليشيا عند حاجز عسكري جنوب المديرية المتاخمة لمحافظة تعز، مشيرين إلى أن عناصر الميليشيا فتحوا نيران أسلحتهم على سائق الحافلة بعدما رفض دفع إتاوة مالية غير قانونية. وذكر تقرير حكومي، أمس، أن 2439 شخصاً قتلوا وجرحوا في محافظة الحديدة بنيران وقذائف ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي، ومنذ سريان الهدنة، ارتكبت 6274 انتهاكاً في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي، ودمرت بشكل كلي وجزئي 38 منزلاً و17 منشأة ومؤسسة حكومية وأهلية.

إلى ذلك، حرر الجيش اليمني، أمس الجمعة، مواقع جديدة من ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية رازح بمحافظة صعدة شمال البلاد. وقال قائد اللواء السادس، العميد صالح المجيدي، إن قوات الجيش سيطرت على تبة «القد» وأجزاء واسعة من «جبل الحصن» في رازح غرب صعدة، مضيفاً في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن هجوم الجيش أوقع قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. وتواصلت أمس الجمعة، ولليوم الثالث على التوالي، الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة تعز (جنوب غرب). وذكرت مصادر ميدانية أن القوات الحكومية هاجمت مواقع للحوثيين بالقرب من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، بينما قصفت الميليشيا مواقع عسكرية وأحياء سكنية في القطاع الشرقي. وقتل 25 حوثياً وخمسة جنود منذ اندلاع الاشتباكات في تعز يوم الأربعاء الماضي، بحسب مصادر عسكرية حكومية.

إطلاق حملة أمنية واسعة في المكلا

أطلقت الأجهزة الأمنية في ساحل حضرموت حملة أمنية واسعة لتعقب العناصر الخارجة عن النظام والقانون في عدد من الأحياء السكنية بمدينة المكلا عاصمة المحافظة. وأفاد شهود عيان لـ«الاتحاد» بأن قوات أمنية داهمت أحياء سكنية في مناطق الديس والشرج وفوة بمدينة المكلا، واعتقلت عدداً من العناصر المشتبه بها والخارجة عن النظام والقانون، موضحة أن حملة القوات داهمت منازل مشبوهة ومواقع تتمركز فيها عناصر مطلوبة ومروجي المخدرات والحشيش وعناصر تخريبية تعمل على إقلاق السكينة العامة.

وأكد المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت، العميد منير كرامة التميمي أن الحملة تشارك فيها وحدات أمنية عدة من جهاز الشرطة والقوات الخاصة وشرطة النجدة وجهاز مكافحة المخدرات، وتأتي ضمن الخطط الأمنية الرامية لتعزيز الاستقرار وحالة الأمن والسكينة التي ينعم بها أهالي المكلا، موضحاً أن هناك خطة أمنية لتعقب مروجي المخدرات والحشيش وتخليص المدينة من أوكارهم المشبوهة، إلى جانب ضبط العناصر التخريبية والخارجة عن النظام والقانون والتي تسعى إلى زعزعة الاستقرار والسكينة العامة.

وأكد العميد التميمي أن مثل هذه الحملات ستستمر ودون سابق إعلان، وستشمل جميع مديريات ومناطق المحافظة من أجل فرض وإحكام السيطرة الأمنية، متوعداً بأن لا تساهل مع أية عناصر أو خلايا تسعى إلى تعكير صفوة الاستقرار والسكينة العامة التي تعيشها المكلا وحضرموت عموماً.