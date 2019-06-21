موسكو (وام) بدأ خبراء بشركة «ميج» الروسية العمل على تصنيع مقاتلة اعتراضية خفية جديدة ومستقبلية من طراز «ميج» تعد الأولى من نوعها في العالم.

وقال إيليا تاراسينكو، مدير عام شركة «ميج»، في هذا الشأن، إن خبراء شركتنا، وبالاستفادة من تكنولوجيا الإخفاء الجديدة، يعملون على تصنيع طائرة اعتراضية جديدة أطلق عليها اختصاراً «باك. دي. بي».

وأضاف أن «طائرة (باك.دي. بي) ستشكل حلقة أساسية لمنظومة خفر الحدود الروسية، وتوقع أن يتم تحديد ملامحها نهاية عام 2019».

وتتميز المقاتلة الاعتراضية الروسية الجديدة بسرعتها الهائلة التي تصل إلى 1500 كيلو متر، وتمكنها من حمل الأسلحة اللازمة، واستخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية مثل صاروخ «آر-37»، وهو صاروخ بعيد المدى من فئة جو- جو، إضافة إلى أسلحة أخرى جديدة ومتطورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تبدأ تصنيع أسرع مقاتلة اعتراضية خفية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.