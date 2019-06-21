الحوثي يتمادى في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين

عدن (الاتحاد) أوضحت وزارة حقوق الإنسان في اليمن أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تستغل صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل التمادي والاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. وشدد مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في الوزارة عصام الشاعري، على ضرورة أن تتحمل المنظمات الأممية والمجتمع الدولي مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه ما يحدث في اليمن، خصوصاً مع شريحة الأطفال التي تعرضت إلى انتهاكات كبيرة على يد الميليشيات الانقلابية، لافتاً إلى أن الدور الأممي مازال ضعيفاً، ونأمل بأن يتم التدخل بسرعة وحماية الأطفال وإدانة الجرائم التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية بحق المدنيين.

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