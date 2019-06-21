تحذيرات من عودة "داعش" إلى ديالى

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (بغداد، أربيل)

عاد شبح العنف والإرهاب ليهدد مدناً عراقية بعد استقرار نسبي، وسط تحذيرات من عودة محتملة لـ «داعش» في محافظة ديالى العراقية التي شهدت أعمال عنف تحمل بصمات التنظيم الإرهابي، في وقت لا تزال فيه حقائب الوزارات الأمنية شاغرة في البلاد.

وقالت مصادر بالشرطة العراقية، إن قنبلة انفجرت في مسجد بشرق بغداد، أمس، ونفى متحدث رسمي سقوط قتلى في التفجير الذي قالت وسائل إعلام إنه أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصاً. وأوضح مصدر كبير بالشرطة، أن حزاماً ناسفاً أو عبوة ناسفة استخدمت في الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، وتوقع المصدر وقوع قتلى، إذ أن كثيراً من المصابين في حالة خطيرة.

وفي نينوى شمال العراق، أعلن مصدر في شرطة نينوى اعتقال ثمانية عناصر من «داعش»، كان بحوزتهم أسلحة خفيفة في بلدة بادوش، 25 كم شمال غرب الموصل.

وأعلن مصدر في شرطة المحافظة العثور على مقبرة جماعية ضمت 29 من الرفات المنتسبين جنوب الموصل. وقال المصدر إن «قوات الشرطة المحلية عثرت على مقبرة الرفات للمنتسبين الذين أعدمهم تنظيم داعش الإرهابي في قرية العذبة جنوب الموصل». وأضاف أن القوات الأمنية سلمت جثثهم للطب العدلي الشرعي بالموصل للتعرف على ذويهم. وفي محافظة ديالى، حذر مصدر محلي من ضرب تنظيم داعش الاستقرار الأمني في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر إن «تنظيم داعش بدأ تنفيذ مخططاته لضرب النسيج الاجتماعي في القضاء»، مبيناً أن استهداف كازينو الوند وسط خانقين، أمس، دليل واضح على نشاط خلايا داعش.

وكان انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً هاجم كازينو الوند في قضاء خانقين شمال شرق محافظة بعقوبة بقنبلة يدوية، وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض عليه قبل تفجير نفسه. وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إطلاق عملية عسكرية استباقية لتمشيط الصحراء الحدودية الواقعة بين قضاءي القائم وسنجار بهدف منع تسلل عناصر تنظيم داعش.

من جانب آخر، تداولت الأوساط السياسية ثلاثة أسماء مرشحة لوزارة الدفاع الشاغرة حتى الآن، وهي، نجاح الشمري (المدعوم من رئيس القائمة الوطنية إياد علاوي)، وصلاح الحريري وهشام الدراجي، فيما تشير التوقعات إلى ترشيح ياسين الياسري لنيل حقيبة الداخلية. وأبدى الاتحاد الوطني الكردستاني، استعداده لتقديم مرشحه لوزارة العدل في حال طلب رئيس الوزراء ذلك، مبيناً أن زيارة رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني إلى بغداد جاءت لمناقشة عدة ملفات، من بينها منصب محافظ كركوك ووزير العدل. وقال النائب عن الاتحاد حسين نرمو إن «اسم رزكار محمد أمين طرح اسمه سابقاً لوزارة العدل، لكنه في الوقت ذاته نفى تبليغه رسمياً بالترشح لهذا المنصب»، مبيناً أن «الوطني الكردستاني لديه مرشح لوزارة العدل، وهو أحد القضاة من محافظة كركوك، وتم طرح اسمه في اجتماع بين نيجرفان بارزاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، وسيكشف عن اسمه عند تقديمه رسمياً لرئيس الوزراء». فيما قال النائب عن حركة إرادة، حسين سعيد عرب، أمس، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مخول لاختيار من يراه مناسباً في الدرجات الخاصة بعيداً عن استحقاقات الكتل السياسية، لافتاً إلى أن المعارضين ينبغي أن يتركوا تلك الدرجات ويبتعدوا عن المشاركة بالحكومة، والتركيز على تقويم عملها.