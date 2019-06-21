مقتل وإصابة 10 جنود بهجومين لـ"القاعدة" في القطن والمحفد

بسام عبدالسلام (عدن)

قتل 5 جنود يمنيين، وأصيب 4 آخرون بجراح إثر هجوم إرهابي استهدف دوريتهم العسكرية أثناء مرورها في شارع رئيس بمديرية القطن بوادي حضرموت. وأوضح مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة فجرت عبوة ناسفة في منطقة منخر التابعة لمديرية القطن، واستهدفت طاقماً عسكرياً تابعة للجيش اليمني في المنطقة العسكرية الأولى بوادي حضرموت، مشيراً إلى أن الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الذين كانوا على متن الآلية العسكرية. وبحسب سكان محليين، كان دوي الانفجار عنيفاً وسمع في أنحاء متفرقة من القطن، لافتين إلى أن قوات عسكرية وأمنية قامت بالنزول إلى موقع الانفجار، وتم انتشال جثث القتلى والجرحى ونقلهم إلى مستشفى سيئون العام.

وجاء الهجوم عقب أيام فقط من هجمات أخرى مديرية القطن وشبام خلال الأيام القاضية، واستهدفت مبنى محكمة القطن وعناصر تابعة للجيش والأمن، وخلفت تلك الهجمات عدداً من القتلى والجرحى من الجنود والمدنيين. وتأتي العمليات الإرهابية في مديريات وادي حضرموت وسط تأكيدات باستمرار السلطات الأمنية والعسكرية تنفيذ خطة أمنية بدعم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية من تعزيز الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب والتطرف في مديريات وادي حضرموت كافة. وفي سياق متصل، قتل جندي في قوات الحزام الأمني، إثر انفجار عبوة ناسفة تم زرعها من قبل عناصر إرهابية في منطقة الحبض بمديرية المحفد شمال شرق محافظة أبين. وأفاد مصدر أمني بأن القوات الأمنية وبمساعدة مواطنين عثرت على عبوة ناسفة أثناء تمشيطها منطقة الحبض بضواحي المحفد عقب معلومات بوجود وتمركز عناصر إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في المنطقة، مشيراً إلى أن أحد الجنود استشهد عقب محاولته تفكيك العبوة الناسفة وإبطال مفعولها. وتقوم العناصر الإرهابية بزرع عبوات ناسفة في المناطق السكنية، وعلى جانبي الطرقات الرئيس في محاولة منها لاستهداف قوات الحزام الأمني، رداً على جهودها المتواصلة في جانب مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المحفد.