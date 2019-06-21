الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في جبهة قانية شمال البيضاء

استعادت قوات الجيش اليمني نحو سبع مناطق جديدة في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك في ثالث أيام العملية العسكرية التي أطلقها الأربعاء الماضي لاستكمال تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد "اللواء 143 مشاة" العميد الركن ذياب القبلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن "قوات الجيش استعادت منطقة حوران بالكامل، وتبّة الطيارة، ومنطقة سليل، وأغوال، والشعير، وغول آل سالم، ومنطقة نمران، وبيوت الجدعان، وبيوت الهنادية، في جبهة قانية شمال البيضاء"، مضيفاً أن الاشتباكات نتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية، فيما تمكّنت الفرق الهندسية بالجيش من تفكيك شبكات ألغام في المنطقة.

إلى ذلك، تمكن مشروع "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن" (مسام) خلال الأسبوع الثاني من يونيو 2019، من انتزاع 105 ألغام، منها لغمين مضادين للأفراد و47 لغماً مضاداً للدبابات و56 ذخيرة غير متفجرة.

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وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 72,381 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.