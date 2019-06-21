كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن بوست: الولايات المتحدة تبدأ حملة موسعة ضد المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين، أن أمريكا تبدأ حملة واسعة لترحيل المهاجرين بطريقة غير شرعية.

وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، إن سلطات الهجرة في الولايات المتحدة تعتزم بدء حملة واسعة النطاق يوم الأحد لترحيل الأسر التي وصلت مؤخرا للبلاد بصورة غير شرعية، حسبما نقلت عنها "رويترز".

وفي مكالمة مع الصحفيين قبل أيام قال مارك مورجان القائم بأعمال مدير إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية إن الإدارة ستسعى لترحيل الأسر التي تلقت أوامر بالرحيل من محكمة أمريكية مختصة بالهجرة لكن لم يتضح متى ستبدأ تلك الحملة.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستبدأ إجلاء ملايين من المهاجرين غير الشرعيين.

وغرد ترامب عبر "تويتر" قائلا: "الأسبوع المقبل ستبدأ وكالة الهجرة والجمارك عملية إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني… سيجري إجلاؤهم بنفس السرعة التي يدخلون بها".

وكان ترامب قد أعرب، عن ثقته في أن العلاقات الأمريكية المكسيكية ستصل إلى مستوى جديد بعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الرسوم والمهاجرين.

وكتب ترامب في صفحته على موقع "تويتر": "سيكون بين المكسيك والولايات المتحدة تعاون كبير، وهو ما لم يحدث منذ عدة عقود".