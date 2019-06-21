فيديو : يونس الميموني
أفاد المنسق الجهوي لجمعية ماتقيش ولدي، اليوم الجمعة، بطنجة، تعليقا على قضية اغتصاب طفل قاصر من طرف سائح إسباني، أن له كل الثقة في العدالة لإنصاف الطفل.
وكشف المتحدث ذاته خلال حديثه مع “اليوم 24” أن عدد الأطفال الذين تعرضوا إلى الاستغلال الجنسي في تزايد مستمر، خصوصا الأطفال في وضعية إعاقة ونزلاء مراكز حماية الطفولة.
وأبرز المتحدث نفسه، أن السياحة الجنسية أصبحت تتخفى وراء الإحسان، حيث يتم استغلال الوضعية الإجتماعية للأطفال أو طموحاتهم المستقبلية من طرف أشخاص يعانون من مرض البيدوفيبيا.
واسترسل، أن هناك الكثير من الأمثلة على الإستغلال الجنسي في المغرب، آخرها السائح الفرنسي الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، والقس الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر ماتقيش ولدي”: السياحة الجنسية تتخفى وراء الإحسان.. والأطفال المحتاجون هم الأكثر استهدافا- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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