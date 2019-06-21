المغرب يقيم صناعته العسكرية

بعد المؤشرات الدالة التي صدرت في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بسعي المغرب إلى إقامة صناعته الخاصة في المجال العسكري، كشفت الجولة الأخيرة، التي قام بها وزير الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، في أمريكا اللاتينية، حضور هذا الهدف في الأجندة المغربية.

وأعلنت البرازيل، التي كانت من المحطات التي استقبلت الوزير المغربي، أنها تضع خبرتها في مجال الصناعات العسكرية في خدمة المغرب، وذلك في إطار جيل جديد من الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين البلدين. هذا التعاون في مجال الصناعات العسكرية هو الأول بين البرازيل ودولة مغاربية.

ويرمي المغرب إلى تحقيق جزء من اكتفائه الذاتي في هذا المجال الاستراتيجي، فيما ترى البرازيل في المغرب فرصة استثمارية واعدة لشركاتها.