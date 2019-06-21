اعتبرت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، أن مهرجان موازين الذي تفتتح سهراته، اليوم الجمعة، حدث بصبغة عالمية وليس عربية فقط، متحدثة عن رهبة المشاركة فيه، وكذلك عن تجربة جديدة تعيدها لميدان التمثيل بعدما أبعدتها عنه الأمومة.
وقالت كارول سماحة في الندوة الصحفية الخاصة بحفلها في موازين، أن رهبة هذا المهرجان تتجلى في أنه منقول تلفزيا، ما يعني أن الجمهور يشاهد الحفل بكثافة، مضيفة: ” شعوب دول المغرب العربي ذواقة موسيقيا، وبالتالي يتوجب على الفنان اختيار ما سيقدمه أمامها في حفلات بعناية”.
وفسرت كارول سبب غيابها عن التمثيل في الفترة الأخيرة، موضحة أن الأمومة جعلتها تفكر في ابنتها أكثر، وتتفادى الابتعاد عنها لفترة طويلة، كاشفة أنها ستشارك في فيلم لبناني جديد بعنوان” بالصدفة”.
كاورل تحدثت كذلك عن أغنيتها” المطلقة” التي لقيت إشادة واسعة في العالم العربي وعبرت عن استغرابها لاستخدام الملاهي الليلة للأغنية بريتم “هاوس”، معتبرة أن كلماتها تحمل دلالات كبيرة.
يذكر أن كارول سماحة تفتتح ليلة اليوم سهرات منصة النهضة بمهرجان موازين إلى جانب الفنان المغربي محمد رضا.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تفتتح أولى سهرات موازين.. وتهدي للمغاربة “مطلقة” -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.