1.2 مليار دولار حاجة "أونروا" لتغطية موازنة 2019 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خلال مؤتمر صحافي عقده المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تمويلها اللازم لتغطية موازنتها لعام 2019، بنحو 1.2 مليار دولار، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعرب كرينبول عن أمله في أن تتمكن الأونروا، من توفير المبلغ المطلوب لموازنة 2019، خلال مؤتمر الدول المانحة الذي سيُعقد بنيويورك الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الثلاثاء، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للمنظمة، ماريا فيرناندو إسبينوزا.

وقال مفوض عام الأونروا للصحافيين: "لقد تمكنا العام الماضي من تغطية العجز الذي واجهته الأونروا، بفضل الدعم السخي من المانحين الدوليين"، مضيفا: "نأمل هذا العام أن نتمكن خلال مؤتمر الثلاثاء المقبل من حشد تعهدات مالية بقيمة 1.2 مليار دولار لميزانية الأنروا للعام الحالي".

وأوضح أن المبلغ المطلوب (1.2 مليار دولار) "يمثل نفس المبلغ الذي قمنا بحشده في عام 2018".

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وقال كرينبول: "لذلك نعتقد أنه إذا استطاعت كل جهة مانحة المحافظة على مستوى تبرعاتها كما كان في العام الماضي فإنه سيكون بمقدورنا تغطية احتياجاتنا المالية لهذا العام".

واعتبر أن قرارات الإدارة الأميركية التي اتُخذت العام الماضي بشأن القدس ونقل السفارة الأميركية إليها ووقف الدعم المالي الأميركي للأونروا "أسهمت في نشر مستويات عالية من القلق بين الفلسطينيين".

وأضاف: "في الواقع هناك غياب تام للأفق السياسي ونحن في الأونروا لا نتخيل ولا نريد أن تبقى الأنروا لعقد أخر أو عقدين من الزمن بل نصبو إلى رؤية حل سياسي يحقق ما يسعى الفلسطينيون إليه".

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.