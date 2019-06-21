محاولة تنظيم قطاع العملات الرقمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سيجري إخضاع الشركات المرتبطة بالعملات الإلكترونية، لقواعد بهدف منع إساءة استخدام عملات رقمية مثل "بتكوين" لغسل أموال، وذلك في أول محاولة تنظيمية على مستوى العالم لتقييد قطاع يتنامى سريعا، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وطلبت قوة مهام العمل المالي (فاتف)، التي أُنشئت قبل 30 عاما لمكافحة غسل الأموال، من الدول تشديد الإشراف على بورصات العملات الرقمية لمنع استخدام تلك العملات لغسل أموال، في تحرك يعكس قلقا متزايدا بين الوكالات الدولية لإنفاذ القانون من أن العملات الرقمية يجري استخدامها لغسل أموال من متحصلات الجريمة.

وقالت فاتف في بيان إن الدول سيجري إجبارها على تسجيل والاشراف على الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل البورصات والقائمين على حراسة الأصول، الذين سيتعين عليهم إجراء فحصوات مفصلة بشأن الزبائن والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة.