مصابان في حادث طرق قرب أم الغنم جنوب الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان، مساء الجمعة، جراء حادث طرق وقع قرب قرية أم الغنم، جنوب الناصرة.

وبحسب مصادر طبيّة، فإن الحادث وقع بين سيارة خاصّة وبين دراجة نارية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، أحدهما بجراح خطيرة، نقل على إثرها لتلقّي العلاج بطائرة مروحيّة إلى مشفى "رمبام" بحيفا، بينما أصيب الثاني بجراح طفيفة ونقل لتلقّي العلاج في مشفى "هعيمق" بالعفولة.

وقالت الشرطة الإسرائيليّة إنها بدأت تحقيقاتها في ظروف وملابسات الحادث، وإنها تبحث عن الدراجة النارية الضالعة فيه.