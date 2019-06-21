شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في جبهة قانية شمال البيضاء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:11 مساءً, 21 يونيو 2019 م المناطق - واس استعادت قوات الجيش اليمني نحو سبع مناطق جديدة في جبهة قانية شمال محافظة البيضاء وسط اليمن، وذلك في ثالث أيام العملية العسكرية التي أطلقها الأربعاء الماضي لاستكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء ١٤٣ مشاة العميد الركن ذياب القبلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن قوات الجيش استعادت منطقة حوران بالكامل وتبّة الطيارة ومنطقة سليل وأغوال والشعير وغول آل سالم ومنطقة نمران وبيوت الجدعان وبيوت الهنادية في جبهة قانية شمال البيضاء، مضيفًا أن الاشتباكات نتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي الانقلابية، فيما تمكّنت الفرق الهندسية بالجيش من تفكيك شبكات ألغام في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يستعيد مناطق جديدة في جبهة قانية شمال البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.