فيلم وثائقي يكشف عن أشياء 'غريبة' بغرفة مايكل جاكسون ليلة وفاته

يتوقع أن يكشف فيلم وثائقي جديد عددا من التفاصيل الجديدة عن حياة نجم البوب الراحل، مايكل جاكسون، ومعطيات غير مسبوقة بشأن وفاته.
وتوفي مايكل جاكسون يوم 25 حزيران من عام 2009، عن عمر ناهز 51 عاما، إثر جرعة زائدة وقوية من مخدر بروبوفول.
وسيكشف المحققون أورلاندو مارتينيز ودان مايرز وسكوت سميث، خلال الفيلم الوثائقي، ما عثروا عليه داخل الغرفة التي توفي فيها جاكسون.
وقال مارتينيز "كانت هناك مذكرات وبعض الأوراق المرمية في كل أنحاء الغرفة، إلى جانب عبارات وشعارات مكتوبة على الأبواب.. كانت الغرفة صورة عن فوضى".
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